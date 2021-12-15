52-летняя модель-"Барби" с огромной грудью решилась на новую пластическую операцию. Фото

Дарья Дурова
Папарацци
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Модель из США Аллегра Коул

Американская модель Аллегра Коул, которая увеличила свою грудь до 34-го размера, снова решилась на пластику. 52-летняя интернет-звезда с помощью уколов делает ягодицы еще пышнее.

Врачи провели знаменитости уже пять процедур. Новая серия инъекций должна состоятся в январе, пишет Daily Star.

Аллегра Коул
Женщина увеличила ягодицы
Видео дня

Аллегра живет в округе Ориндж (США). Она известна своими экстремальными формами и кукольным обликом Барби.

До увлечения пластической хирургией тело модели выглядело совсем по-другому. Она считает, что теперь стала более яркой, превратилась "из однообразной в потрясающую".

Внешность модели до и после пластики
Как изменилась фигура Аллегры Коул

Теперь же она хочет еще больше увеличить ягодицы, чтобы добиться фигуры в форме песочных часов.

У Аллегры экстремальной большой размер груди
Фанатка пластических операций занимается спортом

Среди других косметических процедур, на которые решалась американка, были подтяжка живота, бразильская подтяжка ягодиц, увеличение губ и ботокс.

Аллегре Коул 52 года
У модели силиконовая грудь 34-го размера

Интересно, что Аллегра выросла в традиционной семье мормонов в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

"Я все еще верю в основные ценности церкви, их семейные ценности, но жить с некоторыми принципами я не могла", – говорила звезда.

Аллегра в платье
Американка очень изменилась

Впервые она снялась в фотосессии как модель в 30 лет, после чего "подсела". Вскоре женщина увлеклась пластической хирургией.

По ее подсчетам, на новую грудь она потратила нее менее 75 тыс. долларов (более 2 млн гривен).

Аллегра Коул в купальнике
Модель-"Барби" на коне
Коул с обнаженной грудью
Модель в красном топе
Аллегра Коул знаменита благодаря своим пышным формам
Аллегра живет в США

Видео с Аллегрой Коул:

Как писал OBOZREVATEL, ранее фитнес-блогер Софи Лайт показала полностью обнаженное фото, заявив, что "иметь живот и целлюлит – не менее сексуально". Поклонница бодипозитива призналась, что она сидела на диетах с 14 лет, но стройная фигура не делала ее счастливой.

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