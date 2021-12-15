52-летняя модель-"Барби" с огромной грудью решилась на новую пластическую операцию. Фото

Американская модель Аллегра Коул, которая увеличила свою грудь до 34-го размера, снова решилась на пластику. 52-летняя интернет-звезда с помощью уколов делает ягодицы еще пышнее.

Врачи провели знаменитости уже пять процедур. Новая серия инъекций должна состоятся в январе, пишет Daily Star.

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Аллегра живет в округе Ориндж (США). Она известна своими экстремальными формами и кукольным обликом Барби.

До увлечения пластической хирургией тело модели выглядело совсем по-другому. Она считает, что теперь стала более яркой, превратилась "из однообразной в потрясающую".

Теперь же она хочет еще больше увеличить ягодицы, чтобы добиться фигуры в форме песочных часов.

Среди других косметических процедур, на которые решалась американка, были подтяжка живота, бразильская подтяжка ягодиц, увеличение губ и ботокс.

Интересно, что Аллегра выросла в традиционной семье мормонов в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

"Я все еще верю в основные ценности церкви, их семейные ценности, но жить с некоторыми принципами я не могла", – говорила звезда.

Впервые она снялась в фотосессии как модель в 30 лет, после чего "подсела". Вскоре женщина увлеклась пластической хирургией.

По ее подсчетам, на новую грудь она потратила нее менее 75 тыс. долларов (более 2 млн гривен).

Видео с Аллегрой Коул:

Как писал OBOZREVATEL, ранее фитнес-блогер Софи Лайт показала полностью обнаженное фото, заявив, что "иметь живот и целлюлит – не менее сексуально". Поклонница бодипозитива призналась, что она сидела на диетах с 14 лет, но стройная фигура не делала ее счастливой.