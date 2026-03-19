Алла Костромичева полностью разделась ради обложки европейского журнала

Катерина Галущенко
Украинская модель Алла Костромичева снялась для обложки чешского глянца ELLE, полностью обнажившись в кадре. Модель не имела на себе ни одежды, ни украшений – только обувь и сумочку.

Обложку опубликовали в Instagram чешского ELLE. Выпуск за апрель 2026 года, как отмечается, посвящен теме женской силы и роли сообществ в современном мире.

На обложке Костромичева изображена в скульптурной позе на светлом фоне. Она сидит, поджав ноги, а ее тело частично прикрывают декоративные элементы – объемная цветочная сумка и туфли, украшенные розовыми цветами.

В анонсе нового выпуска отмечается, что он сосредоточен на теме комьюнити. В журнале представлены материалы о различных форматах современных женских сообществ, в частности инициативы, которые помогают находить поддержку и формировать новые социальные связи.

Появление Костромичевой на обложке европейского глянца стало очередным подтверждением ее активной работы на международный рынок моды, несмотря на значительное снижение публичности в украинском медиапространстве. В последнее время модель появлялась на Неделях моды в Милане и Париже, и начала активно наполнять свой профиль в Instagram рабочими фотографиями.

Известно, что в 2020 году Костромичева вместе с мужем, бизнесменом Джейсоном Капоне, переехала в Пуэрто-Рико, где живет до сих пор. Именно там родилась их дочь Аврора. Кроме нее, супруги воспитывают сына Сальваторе. Модель неоднократно отмечала, что сейчас сосредоточена на семье, а также развивает собственные образовательные инициативы, в частности в сфере наставничества и коучинга.

Алла Костромичева известна как одна из самых успешных украинских моделей на международной арене. Она сотрудничала с ведущими модными брендами, участвовала в показах мировых недель моды и долгое время работала в Нью-Йорке. В Украине широкую известность получила как судья и ведущая проекта "Топ-модель по-украински".

Ранее OBOZ.UA писал, что специально для обложки журнала также разделась Оля Полякова. Однако ее кадры для Playboy не были настолько раскованными.

