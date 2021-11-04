Астафьева, Гросу, Асмус: звезды, которые начали оголяться в сети после разрыва. Фото

За последний год в шоу-бизнесе распалось немало супружеских пар. Новоиспеченные холостячки смело обсуждают свой развод в соцсетях и показывают экс-любимым, кого они потеряли.

Например, Даша Астафьева устроила фотосессию в чулках в прямо на рыбалке после разрыва с Артемом Кимом, а Ольга Бузова рассталась с рэпером Давидом Манукяном и впервые вышла в свет с экстремально глубоким декольте. OBOZREVATEL собрал пикантные фотографии звезд, которые те опубликовали в сети сразу после разрыва отношений с любимыми.

Даша Астафьева

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Украинская актриса, певица и звезда журнала Playboy Даша Астафьева в октябре 2021 года заявила о разрыве 5-летних отношений с бойфрендом Артемом Кимом. Мужчина четыре года назад сделал предложение модели и она согласилась. Пара планировала свадьбу, но ее отменили, так как избранника Астафьевой обвинили в преступлении, связанном с коррупцией.

Отметим, что знаменитость не раз радовала фанатов пикантными фотографиями, но сейчас ее лента в соцсетях переполнена обнаженными фото.

Ольга Бузова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова после скандального разрыва отношений с рэпером и блогером Давидом Манукяном начала выбирать более сексуальные наряды. Недавно на церемонию награждения модного глянца она надела черное платье, которые состоит из бюстгальтера и длинной юбки с разрезом до ягодиц. Столь откровенного образа на светском мероприятии поклонники звезды не помнят.

Кроме того, Бузова ведет блог в Instagram, где часто публикует фото в купальниках на роскошных курортах.

Анна Андрийчук

Дизайнер Анна Андрийчук заявила о разводе с рэпером Алексеем Завгородним летом 2021 года. Спустя 13 лет брака они приняли решение развестись и остаться друзьями. После разрыва бизнесвумен стала чаще появляться на телевидении и активнее вести соцсети.

Сейчас Анна часто путешествует с подругами и не стесняется публиковать голые фото в купальниках.

Slavia

Исполнительница Slavia (Ярослава Притула) рассталась с певцом DZIDZIO после 20 лет отношений. Ярослава мечтала о сцене, пробовала свои силы в вокальных шоу, но любимый был недоволен этим и отговаривал ее строить певческую карьеру.

После развода Slavia наконец-то вышла из тени мужа, активно начала вести соцсети и писать песни о женском счастье.

Алина Гросу

Певица Алина Гросу рассталась с Александром Комковым через год после роскошной свадьбы. Бывший супруг предложил ей пожить отдельно и намекнул, что хочет найти себе девушку на стороне.

После развода Алина публиковала откровенные фото в купальнике, чтобы показать экс-любимому, кого он потерял. Сейчас звезда встречается с актером Романом Полянским.

Марина Боржемская

Фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская в 2020 году рассталась с боксером Вячеславом Узелковым. Их скандальный развод обсуждали в соцсетях, поскольку Марина рассказывала, что муж ее унижал и отобрал квартиру, где они жили с детьми.

Сейчас звезда активно ведет свой блог, публикует фото в купальнике и работает на телевидении.

Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус рассталась с комиком Гариком Харламовым в конце 2020 года. Решения они приняли вместе, поскольку поняли, что очень разные личности.

Когда сердце знаменитости стало свободным, она все чаще начала публиковать фотографии в купальнике, белье и даже без него.

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