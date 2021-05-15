62-летняя Мадонна устроила фотосессию в колготках в сетку и брендовом костюме

Американская исполнительница, поп-певица и продюсер Мадонна похвасталась брендовым нарядом от Gucci, который скомбинировала с колготками в сетку и украшениями. Она сделала несколько снимков с разных ракурсов.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала соответствующие фотографии (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она выбрала для новой фотосессии розовый костюм, который состоял из кофты с молнией и шортов средней длины.

Свой яркий лук знаменитость решила дополнить стильными очками, массивными браслетами на руке и кольцами. Но большего всего дерзости ее образу добавляли колготки в сетку, которые подчеркнули длинные ноги. Также на лице у исполнительницы был нанесен выразительный макияж с использованием розовой помады и коричнево-серых теней.

Поклонники были под впечатлением от увиденного, поэтому в комментариях оставляют множество комплиментов, а также восторженных эмоджи.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

В 20-летнем возрасте девушка переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе. Кроме того, она была участницей рок-групп, пока не решилась начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна позировала обнаженной, прикрыв грудь длинными волосами. На ней было много объемных украшений, а также артистка сделала выразительный макияж. Пышные формы были спрятаны под красивой укладкой.