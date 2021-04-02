Мадонна сделала селфи с обнаженной грудью. Фото
Американская исполнительница, поп-певица и продюсер Мадонна позировала обнаженной, прикрыв грудь длинными волосами.
Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней было много объемных украшений, а также артистка сделала выразительный макияж. Пышные формы были спрятаны под красивой укладкой.
"Зачем мне что-то объяснять…", – подписала пикантные фото звезда.
Фанаты оценили смелый эксперимент Мадонны, поэтому всего за несколько часов публикация набрала тысячи лайков и сотни восхищенных комментариев.
Коротко о знаменитости:
Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".
В 20-летнем возрасте девушка переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе. Кроме того, она была участницей рок-групп, пока не решилась начать сольную карьеру.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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