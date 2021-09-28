56-летняя Элизабет Херли поразила откровенным декольте на неделе моды в Милане. Фото

Популярная британская актриса Элизабет Херли вместе со своим 19-летним сыном по имени Дэмиан посетили показ в Милане. Для выхода в свет знаменитость предпочла откровенный наряд.

Знаменитость посетила показ коллаборации брендов Versace x Fendi. О том, как выглядела актриса – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Элизабет покрасовалась перед папарацци в обтягивающем платье длины миди с откровенным вырезом на груди. Наряд актрисы был в стиле барокко и украшено логотипом Fendi.

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Главная изюминка образа – пышное декольте с золотой брошью.

Свой аутфит знаменитость дополнила золотыми сережками в виде колец, босоножками на шпильках и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Сын актрисы – Дэмиан – также был в образе от Versace x Fendi. Для показа он надел черный костюм с кроссовками в принт от коллаборации двух брендов. Отметим, что пиджак Дэмиан надел на голое тело.

Стоит отметить, что на показе также была и актриса Деми Мур, которая сфотографировалась вместе с Элизабет и Дэмианом. Она появилась в total white look.

Коротко о знаменитости:

Элизабет Херли – британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Дебют в Голливуде у Херли состоялся в фильме "Пассажир 57".

Огромную популярность ей принесли работа в киноленте "Четыре свадьбы и одни похороны", а также выступление в качестве модели Estee Lauder.

В течение 13 лет состояла в отношениях с актёром Хью Грантом, который является крёстным отцом сына Херли, Дэмиана. С 2007 по 2011 Элизабет была замужем за бизнесменом Аруном Найаром.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Элизабет Херли похвасталась перед поклонниками очередными пикантными снимками, на которых оголила пышную грудь, прикрыв ее сексуальной полупрозрачной накидкой.