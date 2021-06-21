56-летняя Элизабет Херли засветила оголенную грудь в сексуальном наряде. Фото
Известная британская актриса и фотомодель 55-летняя Элизабет Херли похвасталась перед поклонниками очередными пикантными снимками. На этот раз знаменитость оголила пышную грудь, прикрыв ее сексуальной полупрозрачной накидкой.
Соответствующие снимки Херли опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре звезда позирует стоя в бикини и в полупрозрачной накидке, которая еле прикрыла большое декольте актрисы.
Дополнила свой сексуальный образ Херли распущенными длинными волосами с легкими локонами и сделала дневной макияж с акцентом на глаза.
Фанаты оценили образ модели и засыпали ее комплиментами. Также некоторые пользователи сети отметили фигуру Херли и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.
"Идеальное тело", "Невероятная", "Прекрасная красота", "Потрясающая", – писали в фотоблоге поклонники.
Коротко о знаменитости:
Элизабет Херли – британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Звезда довольно часто показывает откровенные снимки в соцсети Instagram, наглядно демонстрируя свое подтянутое тело.
Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме, актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Элизабет Херли снялась топлес в бриллиантах. На фото звезда прикрыла обнаженную грудь руками.
Кроме этого, Элизабет Херли поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала свою фигуру в стильном бикини. Знаменитость позировала на улице на свежем воздухе.
Также модель появилась на светской вечеринке в прозрачном платье, которое надела на голое тело. Пикантными фотографиями она поделилась в сети.