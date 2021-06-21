56-летняя Элизабет Херли засветила оголенную грудь в сексуальном наряде. Фото

Известная британская актриса и фотомодель 55-летняя Элизабет Херли похвасталась перед поклонниками очередными пикантными снимками. На этот раз знаменитость оголила пышную грудь, прикрыв ее сексуальной полупрозрачной накидкой.

Соответствующие снимки Херли опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре звезда позирует стоя в бикини и в полупрозрачной накидке, которая еле прикрыла большое декольте актрисы.

Дополнила свой сексуальный образ Херли распущенными длинными волосами с легкими локонами и сделала дневной макияж с акцентом на глаза.

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Фанаты оценили образ модели и засыпали ее комплиментами. Также некоторые пользователи сети отметили фигуру Херли и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Идеальное тело", "Невероятная", "Прекрасная красота", "Потрясающая", – писали в фотоблоге поклонники.

Коротко о знаменитости:

Элизабет Херли – британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Звезда довольно часто показывает откровенные снимки в соцсети Instagram, наглядно демонстрируя свое подтянутое тело.

Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме, актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.

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