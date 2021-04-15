55-летняя Элизабет Херли засветила стройную фигуру в бикини. Фото

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свои формы в открытом купальнике.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили новый кадр звезды и засыпали ее комплиментами.

Так, Херли позировала на камеру возле пальмы в раздельном бикини розового цвета, которое подчеркнуло фигуру модели. Также в руках актриса держала стильную соломенную шляпу.

Кроме того, актриса распустила свои длинные волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Пользователям сети понравился снимок Херли и многие восхитились ее фигурой.

"Идеальная", "Потрясающая", "Нестареющая красота", "Мне нравится это фото", – пишут люди в комментариях.

К слову, 55-летняя Элизабет Херли довольно часто показывает откровенные снимки в соцсетях. Звезда наглядно демонстрирует свое подтянутое тело. Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.

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