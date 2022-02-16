Сестры Хадид снялись полностью обнаженными в рекламе Versace: из 'одежды' – только сумочки

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Супермодели Белла и Джиджи Хадид снялись в провокационной рекламной фотосессии бренда Versace. Звезды полностью разделись, чтобы повторить библейский образ Евы, прикрыв интимные части тела сумками модного дома.

Соответствующий пост появился в Instagram директора Versace Донателли Версаче. За несколько часов эротическая фотосессия насобирала сотни тысяч лайков и множество комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мои. Версаче. Богини", – лаконично подписала пост глава бренда.

На фото сестры Хадид позируют на сером фоне полностью обнаженные. Их грудь частично прикрывают волосы, а другие интимные части тела закрыты одинаковой белой и черной сумками.

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Из библейских элементов знаменитостям дали одно на двоих яблоко, которое они держат в руках. А также третьим "участником" фотосессии стала несколькометровая змея, заползшая на ногу к Белле.

Вместо одежды моделям дали золотые аксессуары. Браслеты из драгоценного металла можно заметить на руках и ногах блондинки и брюнетки. Также на их шеях видны одинаковые кулоны.

Одобрительные отзывы под фотографией уже оставили такие известные звезды как актриса Эмили Ратаковски, певец MALUMA и другие.

Кратко о звездах:

Белла Хадид – американская модель, подписавшая контракт с IMG Models в 2014 году. В 2016 получила премию "Модель года" Daily Front Row.

Джиджи Хадид – американская супермодель и телеведущая. Ангел Victoria's Secret, амбасадор косметического бренда Maybelline.

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