54-летняя бабушка шести детей похвасталась, что занимается сексом 5 раз в неделю: как она выглядит. Фото

54-летняя Хейли Гарбутт похвасталась активной интимной жизнью: она занимается сексом со своим 56-летним мужем Морисом пять раз в неделю. Пара встречалась еще в юности и в 18 лет Хейли родила от мужчины ребенка, после чего в отношениях был 15-летний перерыв.

Как пишет Daily Star, Хейли живет в Финли (Северный Йоркшир, Великобритания). Сейчас она является мамой трех и бабушкой шестерых детей, но по-прежнему чувствует себя молодо.

Хейли признается, что ей нравится наряжаться в эротическое белье и даже перевоплощаться в сексуальную миссис Клаус, чтобы сохранять страсть в отношениях с мужем. По словам британки, ничто так не возбуждает ее возлюбленного, как красное "кукольное" белье.

Видео дня

Женщину не волнует, что люди считают, якобы она уже вышла из того возраста, когда можно разнообразить свою сексуальную жизнь.

"В прошлом году я удивила Мориса сексуальным нарядом с красным бантом в рождественскую ночь, дразня: "Что ты думаешь о своем подарке, хочешь открыть его?" Он сказал: "Черт возьми!". Ему очень понравилось, и с тех пор он действительно любит наряжаться в спальне. Это оживляет нашу сексуальную жизнь", – рассказала она.

Бабушка призналась, что любит также корсеты и другое поддерживающее белье. Женщина стала отдавать ему предпочтение с возрастом.

Морис постоянно говорит своей жене, что она великолепна. "Есть такая поговорка: "Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь", – отметила Хейли.

Она подчеркнула, что в своей голове моложе, чем в паспорте, и получает удовольствие от жизни. "Мой муж не хочет, чтобы я была некрасивой, и я не хочу быть некрасивой, так что если мы счастливы, в чем проблема?" – спросила жительница Великобритании.

С Морисом она снова сошлась в 2010 году благодаря интернету. Несмотря на 25 лет разлуки, оба поняли, что чувства у них остались. Спустя четыре года пара поженилась.

"Я не чувствую себя менее сексуальной, чем в молодости. В спальне можно носить сексуальное белье в любом возрасте", – уверена Хейли.

Как писал OBOZREVATEL, ранее 61-летний Рольф Буххольц из Германии, известный как самый пирсингованный мужчина в мире, рассказал, что его 278 сережек в пенисе не мешают ему в постели. Мужчина заявил, что у него все еще отличный секс.