54-летняя бабушка шести детей похвасталась, что занимается сексом 5 раз в неделю: как она выглядит. Фото

Дарья Дурова
Папарацци
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54-летняя Хейли Гарбутт рассказала о сексе с мужем

54-летняя Хейли Гарбутт похвасталась активной интимной жизнью: она занимается сексом со своим 56-летним мужем Морисом пять раз в неделю. Пара встречалась еще в юности и в 18 лет Хейли родила от мужчины ребенка, после чего в отношениях был 15-летний перерыв.

Как пишет Daily Star, Хейли живет в Финли (Северный Йоркшир, Великобритания). Сейчас она является мамой трех и бабушкой шестерых детей, но по-прежнему чувствует себя молодо.

Хейли признается, что ей нравится наряжаться в эротическое белье и даже перевоплощаться в сексуальную миссис Клаус, чтобы сохранять страсть в отношениях с мужем. По словам британки, ничто так не возбуждает ее возлюбленного, как красное "кукольное" белье.

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Морис и Хейли
Хейли 54 года

Женщину не волнует, что люди считают, якобы она уже вышла из того возраста, когда можно разнообразить свою сексуальную жизнь.

"В прошлом году я удивила Мориса сексуальным нарядом с красным бантом в рождественскую ночь, дразня: "Что ты думаешь о своем подарке, хочешь открыть его?" Он сказал: "Черт возьми!". Ему очень понравилось, и с тех пор он действительно любит наряжаться в спальне. Это оживляет нашу сексуальную жизнь", – рассказала она.

Бабушка призналась, что любит также корсеты и другое поддерживающее белье. Женщина стала отдавать ему предпочтение с возрастом.

Хейли занимается спортом

Морис постоянно говорит своей жене, что она великолепна. "Есть такая поговорка: "Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь", – отметила Хейли.

Она подчеркнула, что в своей голове моложе, чем в паспорте, и получает удовольствие от жизни. "Мой муж не хочет, чтобы я была некрасивой, и я не хочу быть некрасивой, так что если мы счастливы, в чем проблема?" – спросила жительница Великобритании.

Хейли и ее муж
Пара считает, что возраст ничего не значит

С Морисом она снова сошлась в 2010 году благодаря интернету. Несмотря на 25 лет разлуки, оба поняли, что чувства у них остались. Спустя четыре года пара поженилась.

Морис и Хейли встречались в юности. но потом разошлись и снова нашли друг друга в 2010-м

"Я не чувствую себя менее сексуальной, чем в молодости. В спальне можно носить сексуальное белье в любом возрасте", – уверена Хейли.

Хейли Гарбутт

Как писал OBOZREVATEL, ранее 61-летний Рольф Буххольц из Германии, известный как самый пирсингованный мужчина в мире, рассказал, что его 278 сережек в пенисе не мешают ему в постели. Мужчина заявил, что у него все еще отличный секс.

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