51-летняя экс-жена Бондарчука показала стройную фигуру в боди. Фото

Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками пикантными фото.

Так, на них 51-летняя знаменитость позировала в откровенном черном боди, продемонстрировав стройное тело. Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram.

"У меня был крутой, но сложный день. Красная помада не дала расслабиться никому", – прокомментировала свою публикацию Бондарчук.

Поклонники пришли в восторг от пикантных снимков Светланы. Они отметили, что знаменитость выглядит очень "молодо и сексуально".

"Пример всем женщинам, как можно молодо выглядеть", "Невероятная красотка", "Горячая штучка", "Сексуально", "Шикарная", "Очень красивое тело", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, делилась с поклонниками пикантными фото. На них знаменитость позировала полностью голой перед зеркалом, прикрыв интимные части тела руками.