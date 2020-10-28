Беременная Ратаковски полностью разделась на камеру. Фото
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, поделилась с поклонниками пикантными фото.
Так, на них 29-летняя знаменитость позировала полностью голой перед зеркалом, прикрыв интимные части тела руками. Соответствующие снимки Ратаковски опубликовала на личной странице в Instagram.
"20 недель. Познаю свое новое тело", – подписала публикацию модель.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Ратаковски. Они засыпали модель комплиментами.
"Очень красивая", "Невероятные фото", "Так мило", "Шикарная женщина", "Горячая мамочка", "Богиня", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, американская модель Эмили Ратаковски заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера после фотосессии в 2012 году.