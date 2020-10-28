Беременная Ратаковски полностью разделась на камеру. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Беременная Ратаковски полностью разделась на камеру

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, поделилась с поклонниками пикантными фото.

Так, на них 29-летняя знаменитость позировала полностью голой перед зеркалом, прикрыв интимные части тела руками. Соответствующие снимки Ратаковски опубликовала на личной странице в Instagram.

"20 недель. Познаю свое новое тело", – подписала публикацию модель.

Беременная Эмили Ратаковски позирует полностью голой
Беременная Эмили Ратаковски разделась на камеру

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Ратаковски. Они засыпали модель комплиментами.

"Очень красивая", "Невероятные фото", "Так мило", "Шикарная женщина", "Горячая мамочка", "Богиня", – написали люди.

Беременная Ратаковски полностью разделась на камеру. Фото
Беременная Ратаковски полностью разделась на камеру. Фото
Беременная Ратаковски полностью разделась на камеру. Фото
Беременная Ратаковски полностью разделась на камеру. Фото
Беременная Ратаковски полностью разделась на камеру. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, американская модель Эмили Ратаковски заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера после фотосессии в 2012 году.

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