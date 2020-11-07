51-летняя экс-жена Бондарчука показала голую грудь на камеру. Фото

Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок 51-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черных трусах и белой расстегнутой рубашке, под которую не надела бюстгальтер.

Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Светланы. Они отметили, что знаменитость выглядит очень "сексуально".

"Обожаю такие фото красивых женщин", "Мощная, фантастика", "Отлично выглядите", "Очень сексуальная", "Вы шикарная", "Фото – огонь", "Смело", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Бондарчук уже делилась с поклонниками пикантными фото. Так, на них 51-летняя знаменитость позировала в откровенном черном боди, продемонстрировав стройное тело.