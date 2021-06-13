48-летняя Хайди Клум сексуально позировала в прозрачном платье. Фото

Популярная немецкая супермодель Хайди Клум предстала перед поклонниками в сексуальном наряде: звезда устроила себе фотосессию в прозрачном вязаном платье, засветив пышную грудь.

Соответствующее фото Клум опубликовала на своей странице в Instagram. На фото звезда с взъерошенными волосами позировала в белом летнем платье в сетку. Модель продемонстрировала не только сексуальный загар, но и свои изгибы талии, длинные ножки, а также пышную грудь.

"Солнце вышло!" – подписала игривые снимки Клум.

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К слову, возможность комментировать фото Клум, как известно, отключила, поэтому неизвестно, что думают ее поклонники по поводу этих пикантных кадров.

Коротко о знаменитости:

Хайди Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Профессиональную карьеру она начала в 1992 году, когда выиграла главный приз в Late-Night-Show Томаса Готтшалка.

18-летняя девушка победила в соревновании с 25 тысячами других претенденток, и в качестве приза подписала контракт с модельным агентством на 300 тысяч долларов.

После окончания школы она отказалась от учебы на дизайнера одежды в Дюссельдорфе и вместо этого занялась своей модельной карьерой. В 1993 году Клум переехала жить в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хайди Клум позировала в душе, прикрыв обнаженное тело полотенцем. Эффектный образ она дополнила ботфортами и курточкой oversize размера.