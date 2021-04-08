47-летняя Хайди Клум удивила фанатов голым видео в душе

Популярная немецкая супермодель Хайди Клум позировала в душе, прикрыв обнаженное тело полотенцем.

Пикантный ролик она опубликовала на своей странице в Tik Tok (чтобы посмотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы). Так, звезда продемонстрировала, как собирается на прогулку.

Сначала она появляется в одном полотенце, а через несколько секунд на ней уже легкое платье с цветочным принтом. Эффектный образ она дополнила ботфортами и курточкой oversize размера.

Поклонники в комментариях под видео отметили, что в свои 47 лет модель выглядит просто потрясающе.

Коротко о знаменитости:

Хайди Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Профессиональную карьеру она начала в 1992 году, когда выиграла главный приз в Late-Night-Show Томаса Готтшалка.

18-летняя девушка победила в соревновании с 25 тысячами других претенденток, и в качестве приза подписала контракт с модельным агентством на 300 тысяч долларов.

После окончания школы она отказалась от учебы на дизайнера одежды в Дюссельдорфе и вместо этого занялась своей модельной карьерой. В 1993 году Клум переехала жить в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хайди Клум искупалась обнаженной. В кадре модель предстала без одежды, прикрыв руками грудь. На звезде были лишь солнцезащитные очки, массивные серьги, колье и красная помада.