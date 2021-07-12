48-летняя Хайди Клум показала себя полностью обнаженной. Фото

Популярная немецкая супермодель 48-летняя Хайди Клум очень часто делиться с поклонниками пикантными снимками, где позирует обнаженной. На этот раз знаменитость устроила себе фотосессию на мягком шезлонге, полностью оголив тело.

Соответствующее фото Клум опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На черно-белом снимкемодель позировала полностью обнаженной, прикрыв интимные места. Знаменитость лежала на мягком шезлонге, укутавшись в белую ткань. Кстати, автором пикантного кадра стал супруг звезды Том Каулиц.

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К слову, возможность комментировать фото Клум отключила, поэтому неизвестно, что думают ее поклонники по поводу этого сексуального кадра.

Коротко о знаменитости:

Хайди Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Профессиональную карьеру она начала в 1992 году, когда выиграла главный приз в Late-Night-Show Томаса Готтшалка.

18-летняя девушка победила в соревновании с 25 тысячами других претенденток, и в качестве приза подписала контракт с модельным агентством на 300 тысяч долларов.

После окончания школы она отказалась от учебы на дизайнера одежды в Дюссельдорфе и вместо этого занялась своей модельной карьерой. В 1993 году Клум переехала жить в США

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хайди Клум позировала топлес на пляже. Знаменитость сфотографировалась на закате солнца, продемонстрировав пышные формы. .