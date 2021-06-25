48-летняя Хайди Клум позировала топлес на пляже. Фото

Популярная немецкая супермодель 48-летняя Хайди Клум поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала обнаженной. Знаменитость сфотографировалась на закате солнца.

Таким образом звезда продемонстрировала пышные формы. Соответствующие фото Клум опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На одном из снимков модель прикрыла грудь руками, а на других – убрала их и засветила интимные места. Отметим, что сначала знаменитость повернулась спиной к камере, а затем боком.

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Еще на одном фото Клум смотрела в камеру, руками прикрыла грудь, а ее локоны длинных волос спадали на плечи.

К слову, возможность комментировать фото Клум отключила, поэтому неизвестно, что думают ее поклонники по поводу этих пикантных кадров.

Коротко о знаменитости:

Хайди Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Профессиональную карьеру она начала в 1992 году, когда выиграла главный приз в Late-Night-Show Томаса Готтшалка.

18-летняя девушка победила в соревновании с 25 тысячами других претенденток, и в качестве приза подписала контракт с модельным агентством на 300 тысяч долларов.

После окончания школы она отказалась от учебы на дизайнера одежды в Дюссельдорфе и вместо этого занялась своей модельной карьерой. В 1993 году Клум переехала жить в США.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная немецкая супермодель Хайди Клум предстала перед поклонниками в сексуальном наряде: звезда устроила себе фотосессию в прозрачном вязаном платье, засветив пышную грудь.