48-летняя Хайди Клум в слишком откровенном купальнике подняла массивную штангу. Фото

48-летняя немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум поразила подписчиков новой фотографией. На ней звезда держит массивную штановку в одном бикини.

Черно-белым кадром модель поделилась с фанатами на своей странице в Instagram. Она также подписала его мотивирующей цитатой: "Готова к неделе. Поехали" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Гайди позировала перед объективом в сплошном купальнике черного цвета с глубоким декольте, открывшим обзор на ее подтянутую грудь.

Улыбаясь, актриса держала над головой тяжелую штангу одной рукой, пока другая легла на талию. Фотомодель обула открытые босоножки на каблуке, подчеркнувшем ее стройные ноги.

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Волосы Клум были убраны в пучок на затылке. Откровенный наряд знаменитости продемонстрировали отписчикам ее спортивную фигуру и соблазнительные изгибы.

Отметим, что звезда не в первый раз выкладывает свои эротические кадры на всеобщее обозрение. К примеру, недавно она показала фанатам фото из кровати, в которой ужинала без трусиков и в одном бюстгальтере.

Позже фотомодель продемонстрировала свою пышную грудь и ягодицы и на других снимках.

Коротко о звезде:

Хайди Клум – немецкая топ-модель, актриса и телеведущая. С конца 90-х годов Хайди Клум считается одной из известнейших моделей в мире. Выполнила эпизодические роли в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки" и в фильме "Дьявол носит Прада".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Хайди Клум случайно засветила нижнее белье в эфире шоу "Америка ищет талант". Зрители выложили инцидент в сеть.