45-летняя Пэрис Хилтон взбудоражила сеть обнаженной фотосессией в пене для ванны. Фото

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон поразила поклонников кадрами из довольно откровенной фотосессии. 45-летняя знаменитость продемонстрировала свою стройную фигуру, позируя перед камерой полностью обнаженной, лишь прикрыв интимные места пеной для ванны.

Видео дня

Провокационными фотографиями селебрити поделилась на личной странице в Instagram. Пользователи сети не смогли сдержать эмоций, просмотрев пост, поэтому забросали ее кучей комплиментов в комментариях.

Кадры с Пэрис Хилтон пронизаны изысканной и женственной эстетикой. Для фотосессии были использованы розовые декорации различных оттенков, которые выглядят особенно впечатляюще, благодаря наложенному фильтру. Селебрити, кажется, чувствовала себя максимально комфортно в такой атмосфере, поэтому свободно демонстрировала на камеру подтянутое тело.

Кроме воздушной пены для ванны, свой образ Пэрис Хилтон дополнила мерцающими украшениями. Она надела небольшую корону, серьги, а также массивное ожерелье. Светлые волосы знаменитость собрала в объемный хвост, оставив несколько свободных прядей возле лица.

Смелой фотосессией Хилтон спровоцировала большой фурор в сети:

"Моя королева красоты".

"Мне очень нравится эта фотосессия".

"Красавица".

"Непревзойденная и роскошная, как снаружи, так и внутри".

"Это действительно "горячо".

"Я просто остолбенел, потому что это уже совсем другой уровень иконичности".

Стоит отметить, что Пэрис Хилтон не впервые радует фанатов откровенными кадрами. В 2024 году модель обнародовала серию праздничных фотографий, где предстала перед камерой на фоне украшенной елки только в красном бантике.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Пэрис Хилтон во второй раз сказала "да" любимому и объяснила, что это значит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!