Пэрис Хилтон в одном бантике устроила фурор провокационной фотосессией у рождественской елки

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон устроила полный фурор в сети, показав кадры рождественской фотосессии. 43-летняя звезда позировала на фоне мерцающей елки в откровенном наряде, который был создан только из одного бантика.

Видео дня

Соответствующими фотографиями селебрити поделилась на своей странице в Instagram. Провокационные снимки вызвали бурную реакцию у подписчиков знаменитости, ведь менее чем за сутки публикация набрала более 319 тысяч лайков.

"Все завернуто и готово к праздничному сезону", – написала под постом актриса.

Пэрис Хилтон предстала перед камерой почти полностью обнаженной. Модель прикрыла грудь большим розовым бантом, а на руку надела кожаную перчатку. Звезда предпочла голливудские локоны с боковым пробором, который прибавил ее прическе объема. Из украшений актриса выбрала массивные серьги, а на ноги обула розовые туфли на каблуках.

Похвасталась подтянутой фигурой Пэрис Хилтон и в другом образе, который был чуть-чуть более закрытым. Она надела кружевное белье, которое соединила с белой пушистой накидкой.

Провокационная фотосессия произвела фурор в сети. Подписчики засыпали комплиментами знаменитость.

"Невероятная! Ты сама подарок!"

"Это так горячо. Счастливого Рождества!

"Самая роскошная мама на свете!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алена Шоптенко поздравила себя с 37-летием и показала откровенные фото.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!