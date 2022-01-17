42-летняя Маша Ефросинина показала подтянутую фигуру в белье

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала поклонников новыми снимками, на котором предстала в одном белье. Знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру и вызвала ажиотаж в комментариях.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Также она рассказала историю, как смогла принять и полюбить свое тело, делая особенный ритуал, о котором узнала от своего учителя по йоге (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам Ефросининой, многие женщины не любят рассматривать свое тело в зеркале, поскольку оно им не нравится.

"Оно практически всегда им не нравится – ведь в глаза нам бросаются только недостатки. Поэтому неосознанно мы просто пропускаем этот важный акт в своей жизни. Зато бесконечно ищем в YouTube лекции и подкасты: "Как полюбить себя?", читаем на эту тему книги и ходим к психологам в поиске эффективного совета", – написала телеведущая.

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Она рассказала, что много лет назад ее учитель по йоге, которую звали Коко, заставляла Ефросинину "гладить свое тело, переде началом занятия".

"Мне этот ритуал давался дико непросто – ну что за фигня гладить себя? Но, Коко говорила: "Пока ты не научишься испытывать удовольствие от касаний каждого сантиметра своего тела, ты не начнёшь себя по-настоящему любить". С тех пор каждое утро я начинаю с потягиваний и прикосновений к единственному и неповторимому, что мне дала природа – моему телу", – рассказала она.

После утреннего ритуала, телезвезда продолжает рассматривать себя в зеркале и благодарить себя за работу над телом.

"Это помогает со временем научиться не корить себя за неидеальное отражение или набранные кг, а спокойно договариваться с собой о нужном режиме. И ещё моя Коко советовала всегда с утра улыбнуться своему отражению, по-настоящему, искренне и тепло: "После этого, мисс Мария, вы начнёте замечать, как вам улыбается мир", – подытожила Ефросинина.

Поклонники засыпали знаменитость комплиментами.

"Маша! Фигура бомбическая", "Муза", "Вау", "Маша, ваша Коко мудрая женщина! Белье отличное и фигура великолепная", "Умопомрачительная Маша", "Дорога у Playboy", "Очень красиво", "Шикарная", "Умничка, так держать", "Фигура огонь", "Идеальная", – пишут люди.

Добавим, что пост также прокомментировала известный специалист по похудению Анита Луценко. Она оставила в комментариях три смайлика в виде лиц с глазами в форме красных сердец.

Коротко о знаменитости:

Маша Ефросинина – 42-летняя украинская телеведущая, актриса, общественный деятель. Родом из Керчи. Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Ефросинина снялась в соблазнительном красном белье, при этом она использовала никакие украшения, а свой образ дополнила макияжем естественных оттенков.