41-летняя Кардашьян в откровенном купальнике показала пышные формы в бассейне

Известная американская звезда 41-летняя Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала фигуру в купальнике.

Знаменитость позировала на камеру, лежа в бассейне. Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, Кардашьян выбрала золотистый купальник с блестящими пайетками на тонких бретелях. Модель сексуально позировала в воде, показывая свои пышные формы.

Пользователи сети остались в восторге от новых снимков звезды. Многие сравнили ее с русалкой и засыпали комплиментами.

"Моя русалка", "Оглушительная", "Моя диснеевская принцесса", "Великолепная", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".

К слову, на данный момент Кардашьян не состоит в браке и у нее есть трое детей: сын Мэйсон Дэш, дочь Пенелопа Скотлэнд и сын Рейн Эстон. Также модели приписывают роман с музыкантом из группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Ранее Кортни Кардашьян предстала в откровенном красном мини-бикини, который подчеркивал формы модели. Знаменитость опубликовала сексуальные фото, позируя возле и в самом бассейне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кардашьян поделилась снимками, на которых продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Фанаты засыпали комментариями модель.