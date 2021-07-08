39-летняя Бритни Спирс показала голое фото в ванной

Американская певица Бритни Спирс удивила поклонников новым снимком, на котором позировала обнаженной. Она была запечатлена в ванной комнате и стояла спиной к камере.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующую публикацию. Волосы Бритни убрала вперед, а на шее у нее виднелась аккуратная цепочка (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Фанаты не узнали звезду на опубликованном фото и предположили, что на нем позирует другой человек. Вот, что они написали в комментариях под постом:

"А где же ее татуировки?", "Вы же понимаете, что это не она?", "Какого черта, это не Бритни", "Освободите Бритни!", "Как это может быть она, если обе ее татуировки отсутствуют".

Напомним, ранее Бритни Спирс в купальнике и шубе озадачила фанатов странным танцем. Они не могли понять, что означают странные движения артистки.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в короткой вышиванке и белых шортах. Она дополнила образ обувью на каблуке.