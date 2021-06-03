Бритни Спирс в купальнике и шубе озадачила фанатов странным танцем. Видео

Известная американская певица и актриса Бритни Спирс появилась в шубе и ярко-желтом купальнике, чем в очередной раз озадачила своих поклонников. Она устроила фотосессию в пикантном наряде, а также продемонстрировала смелый танец.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала соответствующие фото и видео. Она сделала несколько быстрых и ритмичных движений в ролике, показав пользователям свои ягодицы (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

"Нет, я не в стрингах. Итак, вот вам моя задница, дамы и господа! Наслаждайтесь!" – объяснила свое появление артистка.

Видео дня

Однако фанаты были встревожены таким поведением знаменитости. Вот некоторые их комментарии:

"Серьезно, что тут происходит?", "Мы видим и слышим тебя", "У меня очень много вопросов", "Пожалуйста, выпустите эту женщину из дома", "Мне физически некомфортно от этого видео", "Ей нужна помощь".

(width) 100%

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс поделилась роликом, в котором продемонстрировала фигуру в короткой вышиванке и белых шортах. Также она дополнила образ обувью на каблуке.