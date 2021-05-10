20-летняя дочь Брежневой показала сексуальные снимки в прозрачном белье

Дочь известной украинской певицы и актрисы Веры Брежневой Соня показала поклонникам очень сексуальные фотографии. Девушка позировала перед камерой в прозрачном кружевном белье.

Соответствующие снимки появились на странице в Instagram Киперман, но затем она поспешно их удалила. Так, для откровенной фотосъемки девушка выбрала локацию на кухне (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В кадре Соня позировала в прозрачном белом кружевной лифчик и трусиках с высокой посадкой. Дополнила свой сексуальный образ дочь Брежневой мужской желтой рубашкой.

"Неужели?" – подписала тогда кадры Киперман.

Пока Соня не удалила снимки со своего фотоблога, поклонники девушки даже успели прокомментировать ее фотосессию. Некоторые пользователи сети были не в восторге от того, что Киперман опубликовала настолько откровенные кадры. А были и те, кому фото очень сильно понравились.

"Шикарная! Фигурой просто вся в маму", "Секси", "Красиво, но катастрофично. Что у вас в голове?", "Зачем выкладывать такие пошлые фотки?" – писали под снимками.

Коротко о знаменитости:

Соня Киперман – украинская модель и актриса, которая в 14 лет вышла на подиум в рамках Недели моды в Москве, а также дебютировала в американском фэнтезийном сериале "Дневники вампира".

Дочь Веры Брежневой не скрывает, что планирует связать свою жизнь с творчеством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соня Киперман похвасталась фигурой в мини-бикини. Девушка опубликовала сразу несколько снимков в разных ракурсах.