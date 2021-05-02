20-летняя дочь Брежневой похвасталась фигурой в мини-бикини. Фото

Дочь известной украинской певицы и актрисы Веры Брежневой Соня предстала перед поклонниками в соблазнительном образе – девушка поделилась снимками в мини-бикини.

На своей странице в Instagram Киперман опубликовала соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На фото дочь певицы позировала в бикини на бретельках кремового цвета, который подчеркнул стройную фигуру девушки. На некоторых кадрах она добавила к своему образу небесно-голубую рубашку.

Соня опубликовала сразу несколько снимков в разных ракурсах: сначала сфотографировалась возле дома в Калифорнии, а следующие фотографии были сделаны на пляже у подножья скал.

Пользователи сети остались в восторге от пляжных снимков в купальнике дочери Веры Брежневой и засыпали ее под фото комплиментами.

"Юная Афродита", "Красотка", "Крутые фотки", – писали поклонники в сети.

Коротко о знаменитости:

Соня Киперман – украинская модель и актриса, которая в 14 лет вышла на подиум в рамках Недели моды в Москве, а также дебютировала в американском фэнтезийном сериале "Дневники вампира".

Дочь Веры Брежневой не скрывает, что планирует связать свою жизнь с творчеством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Брежневой в трусах и сапогах позировала перед зеркалом. Девушка в откровенном наряде подчеркнула свои достоинства фигуры.