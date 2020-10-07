Зірка фільмів для дорослих запропонувала гроші бійцеві UFC та отримала відповідь від його дружини

Зірка фільмів для дорослих Кендра Ласт запропонувала знаменитому бійцеві UFC Майку Перрі 6 тис доларів за те, щоб бути секунданткою під час його наступного бою, але це не сподобалося дружині спортсмена Латорі Гонсалес.

Американець оголосив аукціон із продажу місця в своєму куті на бій проти Роббі Лоулера на турнірі UFC 255, який запланований на листопад. Журналіст Аріель Хельвані у себе в Twitter написав, що інший боєць Даррен Тілл готовий заплатити за це 5 тис доларів, після чого в коментарі прийшла Ласт і назвала свою ціну.

"Я віддам 6 тис доларів, щоб бути в його куті, а також заплачу за дорогу Даррену, щоб ми допомагали йому разом", – написала зірка фільмів для дорослих.

Їй швидко відповіла Гонсалес, заявивши, що такого "однозначно" не буде.

Кендра Ласт запропонувала 6 тис доларів Майку Перрі Twitter Аріеля Хельвані

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Майк Перрі одним ударом вирубив літнього чоловіка під час конфлікту в барі.