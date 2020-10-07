Звезда фильмов для взрослых предложила деньги бойцу UFC и получила ответ от его жены

Звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт предложила знаменитому бойцу UFC Майку Перри 6 тыс долларов за то, чтобы быть секунданткой во время его следующего боя, но это не понравилось жене спортсмена Латори Гонсалес.

Американец объявил аукцион по продаже места в своем углу на бой против Робби Лоулера на турнире UFC 255, который запланирован на ноябрь. Журналист Ариэль Хельвани у себя в Twitter написал, что другой боец Даррен Тилл готов заплатить за это 5 тыс долларов, после чего в комментарии пришла Ласт и назвала свою цену.

"Я отдам 6 тыс долларов, чтобы быть в его углу, а также оплачу дорогу Даррену, чтобы мы помогали ему вместе", – написала звезда фильмов для взрослых.

Ей незамедлительно ответила Гонсалес, заявив, что такого "однозначно" не будет.

Кендра Ласт предложила 6 тыс долларов Майку Перри Twitter Ариэля Хельвани

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майк Перри одним ударом вырубил пожилого мужчину во время конфликта в баре.