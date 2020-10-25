Ярмоленко став багатодітним батьком і показав фото з пологового будинку

Український півзахисник англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко в третій раз став батьком.

У футболіста збірної України в неділю, 25 жовтня, народився син, якого назвали Максим.

Андрій з Інною і Максимом Instagram Андрія Ярмоленко

Андрій з дружиною в пологовому будинку Instagram Андрія Ярмоленко

Нагадаємо, що у Андрія та Інни є вже два сина. 22 травня 2013 народився Іван, а 13 вересня 2015-го народився Данило.

Інна з дітьми Іваном та Данилом Instagram Інни Ярмоленко

Інна за освітою – фахівець з міжнародних відносин і дипломатії, працює директором американського благодійного фонду.

Інна Ярмоленко Instagram Інни Ярмоленко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, як Ярмоленко відправив сина в "нокдаун" і отримав відповідь.