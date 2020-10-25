Ярмоленко став багатодітним батьком і показав фото з пологового будинку

Максим Іншаков Роздягальня 23:08, 25.10.2020

Український півзахисник англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко в третій раз став батьком.

У футболіста збірної України в неділю, 25 жовтня, народився син, якого назвали Максим.

Андрій з Інною і Максимом
Instagram Андрія Ярмоленко
Андрій з дружиною в пологовому будинку
Instagram Андрія Ярмоленко

Нагадаємо, що у Андрія та Інни є вже два сина. 22 травня 2013 народився Іван, а 13 вересня 2015-го народився Данило.

Інна з дітьми Іваном та Данилом
Instagram Інни Ярмоленко

Інна за освітою – фахівець з міжнародних відносин і дипломатії, працює директором американського благодійного фонду.

Інна Ярмоленко
Instagram Інни Ярмоленко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, як Ярмоленко відправив сина в "нокдаун" і отримав відповідь.

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