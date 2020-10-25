Ярмоленко стал многодетным отцом и показал фото из роддома

Максим Иншаков Раздевалка 23:08, 25.10.2020

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом.

У футболиста сборной Украины в воскресенье, 25 октября, родился сын, которого назвали Максим.

Андрей с Инной и Максимом
Instagram Андрея Ярмоленко
Андрей с женой в роддоме
Instagram Андрея Ярмоленко

Напомним, что у Андрея и Инны есть уже два сына. 22 мая 2013 родился Иван,а 13 сентября 2015-го родился Даниил.

Инна с детьми Иваном и Даниилом
Instagram Инны Ярмоленко

Инна по образованию — специалист по международным отношениям и дипломатии, работает директором американского благотворительного фонда.

Инна Ярмоленко
Instagram Инны Ярмоленко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео, как Ярмоленко отправил сына в "нокдаун" и получил ответку.

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