Відома фітнес-модель знялася в білизні та здивувала фотографією з минулого

Відома болгарська фітнес-модель Яніта Янчева показала фанатам, як змінилося її тіло після багаторічних тренувань.

У себе в Instagram, на який підписалися 1,7 млн осіб, спортсменка опублікувала два знімки, між якими минуло 10 років.

"Зараз я почуваюся неймовірно впевненою в собі завдяки тому, що змінила своє тіло. На фотографії ви бачите мене тоді, коли я ухвалила рішення почати регулярні тренування, незважаючи на всі перешкоди на моєму шляху. 15 кг і 10 років різниці між знімками", – написала Янчева.

Підписники Яніта були вкрай здивовані такими змінами й не приховували свого захоплення в коментарях.

Вона починала свою спортивну кар'єру в художній гімнастиці, але 2008 року взяла участь у телепередачі "Останній герой", після чого сильно схудла й записалася в тренажерний зал.

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