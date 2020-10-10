Відео Кріштіану Роналду з українською прикордонницею стало хітом в інтернеті

Максим Іншаков Роздягальня 19:36, 10.10.2020

Відео приїзду нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду в Україну на матч Ліги націй отримало нове життя в інтернеті.

Популярний Instagram-канал 433 опублікував короткий ролик річної давнини, на якому форвард "Ювентуса" проходить прикордонний контроль в аеропорту "Бориспіль".

Спільний кліп зіркового футболіста і української прикордонниці всього за добу зібрав більше 4,8 мільйонів переглядів і став вірусним.

Відео Роналду в Києві
Instagram 433

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Нагадаємо, що матч у Києві Україна – Португалія відбувся в жовтні минулого року. Наші хлопці у вирішальному матчі групового етапу кваліфікації Євро-2020 здобули непросту перемогу. Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко назвав своїх футболістів "справжніми левами".

Раніше на Instagram-каналі 433 з'явилося відео, головним героєм якого став український півзахисник Дмитро Криськів.

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