Видео Криштиану Роналду с украинской пограничницей стало хитом в интернете

Максим Иншаков Раздевалка 19:36, 10.10.2020

Видео приезда нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в Украину на матч Лиги наций получило новую жизнь в интернете.

Популярный Instagram-канал 433 опубликовал короткий ролик годичной давности, на котором форвард "Ювентуса" проходит пограничный контроль в аэропорту "Борисполь".

Совместный клип звездного футболиста и украинской пограничницы всего за сутки собрал более 4,8 миллионов просмотров и стал вирусным.

Видео Роналду в Киеве
Instagram 433

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как все было.

Напомним, что матч в Киеве Украина – Португалия состоялся в октябре прошлого года. Наши парни в решающем матче группового этапа квалификации Евро-2020 добыли непростую победу. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко назвал своих футболистов "настоящими львами".

Ранее на Instagram-канале 433 появилось видео, главным героем которого стал украинский полузащитник Дмитрий Крыськив.

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Спорт Раздевалка

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