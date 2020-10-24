Усик зробив радісне визнання щодо голих фотографій фанаток

Ексабсолютний чемпіон у першій важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) радий, що шанувальниці в Instagram не шлють йому свої оголені фотографії

За словами кримчанина, він не хоче піддаватися зайвим спокусам.

"Не було жодного фото. Відповідаю на пацана. Дуже сильно радий, що мені цього не надсилають і те, що я не побачив. Чому? Ну блін, навіщо? Це ж спокуса. Кожна людина підвладна спокусі. Немає таких людей, які не підвладні", – заявив Олександр в ефірі Youtube-каналу "Без Грима з Ганною Буткевич".

Усик зізнався, що дружина не перевіряє його телефон.

"Ні. Ми знаємо пін-коди один одного, але приватний якийсь простір має бути. Якщо ти не віриш людині, то ми заблукаємо, і нікуди не прийдемо. Має бути довіра і правда у стосунках", – зазначив Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик розповів, як реагує на порівняння з легендарними співвітчизниками Володимиром і Віталієм Кличками, висловився про можливий похiд у мери а також зізнався, що хотів провчити своїх критиків за допомогою кулаків.