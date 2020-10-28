Секс-символ UFC розповіла про "шокуючi пропозиції" фанатів

Знаменита дівчина-боєць жіночого найлегшого дивізіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Пейдж ВанЗант яку називають секс-символом промоушена через кохання до голих знімків, розповіла про прохання фанатів надіслати їм відверті фотографії.

Спортсменку шокувало, що багато шанувальників готові були платити гроші за її "полуничку".

"Як то я організувала онлайн-трансляцію, де дозволила шанувальників питати все, що їм заманеться. Всього було задано 200 питань, і близько 20 з них були в стилі "Ей, а чому б тобі не зробити OnlyFans? [Сервіс на якому зірки продають за гроші свої інтимні фотографії - прим. Ред.] ", – цитує Ванзант SkySports.

У відповідь дівчина пожартувала.

"Я їм сказала, що не збираюся створювати акаунт в OnlyFans, але якщо хтось дійсно хоче відправляти мені гроші, то я можу дати номер картки. В результаті досить багато людей надіслали мені гроші, що стало для мене несподіванкою. Однак п'ять або десять чоловік відправивши мені гроші, думали, що вони отримають відверте зображення у відповідь", – підсумувала американка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дівчина-боєць виклала знімок, на якому на карантині тренується разом зі своїм хлопцем голою, а також кадри, де зображена оголеною на кухні і на балконі.

Пізніше ВанЗант пояснила, чому вирішила опублікувати відверті фотографії з чоловіком.