Російський чемпіон світу – Собчак: ти брудна тупа тварина. Від тебе смердить ла*ном

Російський чемпіон світу з бойового самбо і боєць змішаних єдиноборств (ММА) Магомед Ісмаїлов образив Ксенію Собчак у відповідь на заяву дівчини про те, що президент Франції Еммануель Макрон – її герой.

34-річний Ісмаїлов виклав у себе в Instagram звернення до Собчак, щоб показати їй, чим відрізняється свобода слова від образ.

"Звертаючись до Ксенії Собчак, хочу сказати: "Ксенія, ти брудна тупе тварина. Ти немов квіточка – виросла з лайвна, з купи лайна. Незважаючи на твій вигляд, що ти дівчина, від тебе стабільно смердить, Ксенія, лайном. Це трішечки свободи слова для тебе. А для всіх зрозумілих, здорових людей хочу роз'яснити: образи не є свободою слова", – заявив Ісмаїлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителі Самюеля Паті обезголовили за показ карикатури на пророка Мухаммеда, вбивцею виявився 18-річний чеченець Абдуллах Анзор, якого застрелила поліція.

Еммануель Макрон після вбивства назвав це "ісламським терористичним актом". У свою чергу глава Чечні Рамзан Кадиров назвав Макрона "терористом"