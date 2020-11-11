Польща – Україна: дивитися онлайн-трансляцію товариського матчу

Збірна України з футболу в середу, 11 листопада, проведе товариський матч з командою Польщі.

Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з "кадрою" в Хожуві. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Польща – Україна. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ПОЛЬЩА – УКРАЇНА

Побачити спаринг можна буде завдяки трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна", а також на спеціалізованому "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, прямий ефір з Хожува запланував у своїй сітці російський мовник "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ПОЛЬЩА – УКРАЇНА

Аналітики віддають незначну перевагу господарям поля. Ставки на перемогу збірної Польщі приймаються з коефіцієнтом 2,20.

Збірна України втратила шести гравців "Динамо" УАФ

Нічия оцінюється котируванням 3,50. А показники на успіх українців досягають рівня 3,00.

ЛЮДИ У ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч буде бригада арбітрів з Австрії, яку очолює Мануель Шюттенгрубер.

На лініях йому допомагатимуть Роланд Бранднер і Роланд Рідель. Роль четвертого рефері виконає Крістофер Ягер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧІВ

Єжы Бржечек, головний тренер збірної Польщі:

– Ті гравці, які виступали в Лізі чемпіонів і Лізі Європи і проводили багато матчів минулого тижня, відпочиватимуть в грі з Україною. І це стосується не тільки Роберта Левандовскі. Як і в жовтні, ми буде вдаватися до ротації. Навряд чи хтось зіграє в усіх трьох листопадових поєдинках, але це буде залежить від кондицій гравців. У всіх матчах ми будемо вмотивовані лише на перемогу.

Андрій Шевченко перед матчем з Польщею. УАФ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Я в першу чергу радий, що ми граємо зі збірною Польщі. Чудові гравці, чудова команда і ми раді зіграти з ними. Хоча час не найкращий через COVID-19, ми будемо давати можливість комусь проявити себе. У нас є кістяк команди, який весь час поповнюється, є конкуренція. Ця конкуренція жива, вона проявляється на поле. У нас немає основного складу та резервного, у нас є гравці, які відстоюють своє право виходити на поле.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Польща: Скорупські – Реца, Валукевич, Беднарек, Берешіньскі, Ліннет, Гуральські, Юзвяк, Гросицькі, Шиманьські, Пьонтек

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Соболь, Харатін, Михайличенко, Циганков, Зінченко, Ярмоленко, Мораес

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди зустрічалися одна з одною вісім разів, в яких здобули по три перемоги, дві зустрічі завершилися внічию. Різниця м'ячів 9-9.

Остання гра пройшла на Євро-2016, де в заключному турі групового етапу поляки були сильнішими – 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 футболістів київського "Динамо" заразилися коронавірусом. Шість з них не допоможуть збірній України в листопадових матчах.