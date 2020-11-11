Польша – Украина: смотреть онлайн-трансляцию товарищеского матча
Сборная Украины по футболу в среду, 11 ноября, проведет товарищеский матч с командой Польши.
Подопечные Андрея Шевченко встретятся с "кадрой" в Хожуве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Польша – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЛЬША – УКРАИНА
Увидеть спарринг можно будет благодаря трансляции на общенациональном канале "Украина", а также на специализированном "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.
Кроме того, прямой эфир из Хожува запланировал в своей сетке российский вещатель "Матч! Футбол 2".
ПРОГНОЗ НА ПОЛЬЩА – УКРАИНА
Аналитики отдают незначительное преимущество хозяевам поля. Ставки на победу сборной Польши принимаются с коэффициентом 2,20.
Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,00.
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Австрии, которую возглавляет Мануэль Шюттенгрубер.
На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Роль четвертого рефери исполнит Кристофер Ягер.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕЙ
Ежи Бржечек, главный тренер сборной Польши:
– Те игроки, которые выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы и проводили много матчей на прошлой неделе, будут отдыхать в игре с Украиной. И это касается не только Роберта Левандовски. Как и в октябре, мы будет прибегать к ротации. Вряд ли кто-то сыграет во всех трех ноябрьских поединках, но это будет зависит от кондиций игроков. Во всех матчах мы будем мотивированы только на победу.
Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:
– Я в первую очередь рад, что мы играем со сборной Польши. Великолепные игроки, великолепная команда и мы рады сыграть с ними. Хотя время не самое лучшее из-за COVID-19, мы будем давать возможность кому-то проявить себя. У нас есть костяк команды, который все время дополняется, есть конкуренция. Эта конкуренция живая, она проявляется на поле. У нас нет основного состава и резервного, у нас есть игроки, которые отстаивают свое право выходить на поле.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Польша: Скорупски – Реца, Валукевич, Беднарек, Берешиньски, Линнеты, Гуральски, Юзвяк, Гросицки, Шиманьски, Пьентек
Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Соболь, Харатин, Михайличенко, Цыганков, Зинченко, Ярмоленко, Мораес
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Команды встречались друг с другом восемь раз, в которых добыли по три победы, две встречи завершились вничью. Разница мячей 9-9.
Последняя игра прошла на Евро-2016, где в заключительном туре группового этапа поляки были сильнее – 1:0.
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 футболистов киевского "Динамо" заразились коронавирусом. Шесть из них не помогут сборной Украины в ноябрьских матчах.