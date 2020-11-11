Польша – Украина: смотреть онлайн-трансляцию товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в среду, 11 ноября, проведет товарищеский матч с командой Польши.

Подопечные Андрея Шевченко встретятся с "кадрой" в Хожуве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Польша – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЛЬША – УКРАИНА

Увидеть спарринг можно будет благодаря трансляции на общенациональном канале "Украина", а также на специализированном "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, прямой эфир из Хожува запланировал в своей сетке российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ПОЛЬЩА – УКРАИНА

Аналитики отдают незначительное преимущество хозяевам поля. Ставки на победу сборной Польши принимаются с коэффициентом 2,20.

Сборная Украины лишилась шести игроков "Динамо" УАФ

Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Австрии, которую возглавляет Мануэль Шюттенгрубер.

На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Роль четвертого рефери исполнит Кристофер Ягер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕЙ

Ежи Бржечек, главный тренер сборной Польши:

– Те игроки, которые выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы и проводили много матчей на прошлой неделе, будут отдыхать в игре с Украиной. И это касается не только Роберта Левандовски. Как и в октябре, мы будет прибегать к ротации. Вряд ли кто-то сыграет во всех трех ноябрьских поединках, но это будет зависит от кондиций игроков. Во всех матчах мы будем мотивированы только на победу.

Андрей Шевченко перед матчем с Польшей. УАФ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Я в первую очередь рад, что мы играем со сборной Польши. Великолепные игроки, великолепная команда и мы рады сыграть с ними. Хотя время не самое лучшее из-за COVID-19, мы будем давать возможность кому-то проявить себя. У нас есть костяк команды, который все время дополняется, есть конкуренция. Эта конкуренция живая, она проявляется на поле. У нас нет основного состава и резервного, у нас есть игроки, которые отстаивают свое право выходить на поле.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Польша: Скорупски – Реца, Валукевич, Беднарек, Берешиньски, Линнеты, Гуральски, Юзвяк, Гросицки, Шиманьски, Пьентек

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Соболь, Харатин, Михайличенко, Цыганков, Зинченко, Ярмоленко, Мораес

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом восемь раз, в которых добыли по три победы, две встречи завершились вничью. Разница мячей 9-9.

Последняя игра прошла на Евро-2016, где в заключительном туре группового этапа поляки были сильнее – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 футболистов киевского "Динамо" заразились коронавирусом. Шесть из них не помогут сборной Украины в ноябрьских матчах.