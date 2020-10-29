Непереможного американського боксера викрили в зраді вагітній дівчині

Михайло Морозов Роздягальня 01:40, 30.10.2020

Непереможного американського боксера Раяна Ґарсію помітили за поцілунком із 18-річною зіркою Instagram Малу Тревехо, на яку підписалися 8,5 млн осіб.

Як повідомляє видання The Sun, дівчина спортсмена Дрея Селіна готується до того, щоб народити йому другу дитину вже через сім тижнів. Незважаючи на це, Ґарсія та Тревехо не соромилися перехожих, вийшовши з гламурного ресторану, яким володіє легенда "Ювентуса" й італійського футболу Алессандро Дель П'єро.

Після появи відео в соціальних мережах дівчина Ґарсії не змогла стримати емоцій: "Поки я поїхала до батьків, він каже, що наполегливо тренується перед наступним боєм. Але я відкриваю Instagram і бачу це. До пологів залишилося сім тижнів, а цей шматок л*йна поводиться так мерзотно".

Раян Ґарсія і Малу Тревехо
The Sun
Дрея Селіна і Fanta
Instagram Дреї Селіни
Дреа Селіна в леопардовому купальнику
Instagram Дреі Селіни
Малу Тревехо в бікіні
Instagram Малу Тревехо
Малу Тревехо присіла в бікіні
Instagram Малу Тревехо

Зазначимо, що 22-річний американець здобув 20 перемог у 20 боях у професіоналах, закінчивши 17 із них достроково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіона світу з плавання дискваліфікували за зраду.

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