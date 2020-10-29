Непобедимого американского боксера уличили в измене беременной девушке

Михаил Морозов Раздевалка 01:40, 30.10.2020

Непобедимого американского боксера Райана Гарсию заметили целующимся с 18-летней звездой Instagram Малу Тревехо, на которую подписались 8,5 млн человек.

Как сообщает издание The Sun, девушка спортсмена Дрея Селина готовится к тому, чтобы родить ему второго ребенка уже через семь недель. Несмотря на это, Гарсия и Тревехо не стеснялись прохожих, выйдя из гламурного ресторана, которым владеет легенда "Ювентуса" и итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро.

После появления видео в социальных сетях девушка Гарсии не смогла сдержать эмоций: "Пока я уехала к родителям, он говорит, что усердно тренируется перед следующим боем. Но я открываю Instagram и вижу это. До родов осталось семь недель, а этот кусок д*рьма ведет себя так ужасно".

Райан Гарсия и Малу Тревехо
The Sun
Дрея Селина и Fanta
Instagram Дреи Селины
Дрея Селина в леопардовом купальнике
Instagram Дреи Селины
Малу Тревехо в бикини
Instagram Малу Тревехо
Малу Тревехо присела в бикини
Instagram Малу Тревехо

Отметим, что 22-летний американец одержал 20 побед в 20 боях в профессионалах, закончив 17 из них досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпиона мира по плаванию дисквалифицировали за измену.

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Спорт Раздевалка

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