Непереможного американського боксера викрили в зраді вагітній дівчині

Непереможного американського боксера Раяна Ґарсію помітили за поцілунком із 18-річною зіркою Instagram Малу Тревехо, на яку підписалися 8,5 млн осіб.

Як повідомляє видання The Sun, дівчина спортсмена Дрея Селіна готується до того, щоб народити йому другу дитину вже через сім тижнів. Незважаючи на це, Ґарсія та Тревехо не соромилися перехожих, вийшовши з гламурного ресторану, яким володіє легенда "Ювентуса" й італійського футболу Алессандро Дель П'єро.

Після появи відео в соціальних мережах дівчина Ґарсії не змогла стримати емоцій: "Поки я поїхала до батьків, він каже, що наполегливо тренується перед наступним боєм. Але я відкриваю Instagram і бачу це. До пологів залишилося сім тижнів, а цей шматок л*йна поводиться так мерзотно".

Зазначимо, що 22-річний американець здобув 20 перемог у 20 боях у професіоналах, закінчивши 17 із них достроково.

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