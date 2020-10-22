Легкоатлетка Бех-Романчук знялася в купальнику та захопила шанувальників

Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину, порадувала шанувальників ефектними знімками з відпочинку в Єгипті.

У себе в Instagram, на який підписалися понад 280 тисяч осіб, спортсменка похвалилася колекцією різнокольорових купальників.

Марина Бех-Романчук у жовтому купальнику Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук у білому купальнику Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук у помаранчевому купальнику Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук у блакитному купальнику Instagram Марини Бех-Романчук

Фанати Бех-Романчук не приховували своє захоплення від побаченого. Вони засипали компліментами спортсменку, оцінивши її фігуру та красу.

Марина Бех-Романчук - найкраще, що сьогодні бачив один з її підписників Instagram Марини Бех-Романчук

Шанувальники оцінили струнке тіло спортсменки Instagram Марини Бех-Романчук

Фанати захопилися фото Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Нагадаємо, що наша співвітчизниця є багаторазовою чемпіонкою України, срібною призеркою чемпіонату світу 2019 року в Досі і чемпіонату Європи 2018 року в Берліні, а також бронзовою призеркою Європейських ігор-2019 в Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бех-Романчук порадувала підписників вогняними знімками в білизні.