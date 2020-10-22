Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в купальнике и восхитила поклонников

Михаил Морозов Раздевалка 01:24, 23.10.2020

Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, порадовала поклонников эффектными снимками с отдыха в Египте.

У себя в Instagram, на который подписались более 280 тысяч человек, спортсменка похвасталась коллекцией разноцветных купальников.

Марина Бех-Романчук в желтом купальнике
Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в белом купальнике
Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в оранжевом купальнике
Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в голубом купальнике
Instagram Марины Бех-Романчук

Фанаты Бех-Романчук не скрывали свой восторг от увиденного. Они засыпали комплиментами спортсменку, оценив ее фигуру и красоту.

Марина Бех-Романчук - лучшее, что сегодня видел один из ее подписчиков
Instagram Марины Бех-Романчук
Поклонники оценили стройное тело спортсменки
Instagram Марины Бех-Романчук
Фанаты восхитились фото Бех-Романчук
Instagram Марины Бех-Романчук

Напомним, что наша соотечественница является многократной чемпионкой Украины, серебряной призеркой чемпионата мира 2019 года в Дохе и чемпионата Европы 2018 года в Берлине, а также бронзовой призеркой Европейских игр-2019 в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бех-Романчук порадовала подписчиков огненными снимками в белье.

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Спорт Раздевалка

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