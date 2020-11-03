Легенду "Манчестер Юнайтед" заарештували, звинувативши в побитті дівчини

Легендарного футболіста "Манчестер Юнайтед" Раяна Гіггза заарештували за підозрою в нападі на свою дівчину Кейт Гревілл.

Як повідомляє видання The Sun, в неділю, 1 листопада, в їхній будинок приїхала поліція після інформації про порушення громадського порядку. У постраждалої були зафіксовані невеликі травми, але госпіталізація їй не знадобилася.

Гіггз побував у поліцейській дільниці, де відповів на питання правоохоронців, після чого був випущений під заставу.

Зараз 46-річний ексфутболіст тренує збірну Уельсу. Всю свою кар'єру гравця, яка тривала з 1990 до 2014 року, він провів у "Манчестер Юнайтед". Гіггз виграв із командою 13 титулів чемпіона Англії, 4 Кубка країни і 2 Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексгравця "Динамо" Дуду звинуватили в побитті колишньої дружини.