Легенду "Манчестер Юнайтед" заарештували, звинувативши в побитті дівчини

Михайло Морозов Роздягальня 10:58, 3.11.2020 Оновлено: 11:08, 3.11.2020

Легендарного футболіста "Манчестер Юнайтед" Раяна Гіггза заарештували за підозрою в нападі на свою дівчину Кейт Гревілл.

Як повідомляє видання The Sun, в неділю, 1 листопада, в їхній будинок приїхала поліція після інформації про порушення громадського порядку. У постраждалої були зафіксовані невеликі травми, але госпіталізація їй не знадобилася.

Гіггз побував у поліцейській дільниці, де відповів на питання правоохоронців, після чого був випущений під заставу.

Зараз 46-річний ексфутболіст тренує збірну Уельсу. Всю свою кар'єру гравця, яка тривала з 1990 до 2014 року, він провів у "Манчестер Юнайтед". Гіггз виграв із командою 13 титулів чемпіона Англії, 4 Кубка країни і 2 Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексгравця "Динамо" Дуду звинуватили в побитті колишньої дружини.

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