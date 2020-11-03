Легенду "Манчестер Юнайтед" арестовали, обвинив в избиении девушки

Михаил Морозов Раздевалка 10:58, 3.11.2020 Обновлено: 11:08, 3.11.2020

Легендарного футболиста "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза арестовали по подозрению в нападении на свою девушку Кейт Гревилл.

Как сообщает издание The Sun, в воскресенье, 1 ноября, в их дом приехала полиция после информации о нарушении общественного порядка. У пострадавшей были зафиксированы небольшие травмы, но госпитализация ей не понадобилась.

Гиггз побывал в полицейском участке, где ответил на вопросы стражей правопорядка, после чего был выпущен под залог.

Сейчас 46-летний экс-футболист тренирует сборную Уэльса. Всю свою карьеру игрока, которая продолжалась с 1990 по 2014 год, он провел в "Манчестер Юнайтед". Гиггз выиграл с командой 13 титулов чемпиона Англии, 4 Кубка страны и 2 Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-игрока "Динамо" Дуду обвинили в избиении бывшей жены.

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Спорт Раздевалка

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