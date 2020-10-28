Кріштіану Роналду та Джорджина Родріґес влаштували вечірку у весільному стилі – ЗМІ

Михайло Морозов Роздягальня 01:40, 29.10.2020

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду та його друга половинка Джорджина Родріґес влаштували шикарну вечірку, нібито приурочену до їхнього майбутнього весілля.

Як повідомляє видання The Sun, на урочистий захід було запрошено близько 20 найближчих друзів пари. Вони жартували та сміялися, сидячи за одним довгим столом, і насолоджувалися виступом музикантів. Їхня компанія випивала й танцювала до глибокої ночі в приміщенні, усипаному пелюстками троянд.

Джорджина Родріґес у червоній сукні
The Sun
Джорджина Родріґес робить фото
The Sun
Один із музикантів, запрошених на вечірку
The Sun
Роналду сміється з келихом вина в руках
The Sun
Роналду на танцювальному майданчику
The Sun
Романтичний момент Роналду і Родріґес
The Sun

Пізніше Роналду опублікував на своїй сторінці в Instagram 4-хвилинне відео, підписавши його словами: "Життя є кращим з людиною, яку кохаєш. Насолоджуйся кожним моментом любові та щастя, Джорджино".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кріштіану подарував Родріґес перстень за 786 тис. доларів.

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