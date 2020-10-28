Кріштіану Роналду та Джорджина Родріґес влаштували вечірку у весільному стилі – ЗМІ

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду та його друга половинка Джорджина Родріґес влаштували шикарну вечірку, нібито приурочену до їхнього майбутнього весілля.

Як повідомляє видання The Sun, на урочистий захід було запрошено близько 20 найближчих друзів пари. Вони жартували та сміялися, сидячи за одним довгим столом, і насолоджувалися виступом музикантів. Їхня компанія випивала й танцювала до глибокої ночі в приміщенні, усипаному пелюстками троянд.

Джорджина Родріґес у червоній сукні The Sun

Джорджина Родріґес робить фото The Sun

Один із музикантів, запрошених на вечірку The Sun

Роналду сміється з келихом вина в руках The Sun

Роналду на танцювальному майданчику The Sun

Романтичний момент Роналду і Родріґес The Sun

Пізніше Роналду опублікував на своїй сторінці в Instagram 4-хвилинне відео, підписавши його словами: "Життя є кращим з людиною, яку кохаєш. Насолоджуйся кожним моментом любові та щастя, Джорджино".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кріштіану подарував Родріґес перстень за 786 тис. доларів.