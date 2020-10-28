Криштиану Роналду и Джорджина Родригес устроили вечеринку в свадебном стиле – СМИ

Михаил Морозов Раздевалка 01:40, 29.10.2020

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его вторая половинка Джорджина Родригес устроили шикарную вечеринку, якобы приуроченную к их грядущей свадьбе.

Как сообщает издание The Sun, на торжественное мероприятие были приглашены около 20 самых близких друзей пары. Они шутили и смеялись, сидя за одним длинным столом, и наслаждались выступлением музыкантов. Их компания выпивала и танцевала до глубокой ночи в помещении, усыпанном лепестками роз.

Джорджина Родригес в красном платье
The Sun
Джорджина Родригес делает фото
The Sun
Один из музыкантов, приглашенных на вечеринку
The Sun
Роналду смеется с бокалом вина в руках
The Sun
Роналду на танцполе
The Sun
Романтичный момент Роналду и Родригес
The Sun

Позже Роналду опубликовал на своей странице в Instagram 4-минутное видео, подписав его словами: "Жизнь лучше с человеком, которого любишь. Наслаждайся каждым моментом любви и счастья, Джорджина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану подарил Родригес кольцо за 786 тыс долларов.

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