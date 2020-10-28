Криштиану Роналду и Джорджина Родригес устроили вечеринку в свадебном стиле – СМИ

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его вторая половинка Джорджина Родригес устроили шикарную вечеринку, якобы приуроченную к их грядущей свадьбе.

Как сообщает издание The Sun, на торжественное мероприятие были приглашены около 20 самых близких друзей пары. Они шутили и смеялись, сидя за одним длинным столом, и наслаждались выступлением музыкантов. Их компания выпивала и танцевала до глубокой ночи в помещении, усыпанном лепестками роз.

Джорджина Родригес в красном платье The Sun

Джорджина Родригес делает фото The Sun

Один из музыкантов, приглашенных на вечеринку The Sun

Роналду смеется с бокалом вина в руках The Sun

Роналду на танцполе The Sun

Романтичный момент Роналду и Родригес The Sun

Позже Роналду опубликовал на своей странице в Instagram 4-минутное видео, подписав его словами: "Жизнь лучше с человеком, которого любишь. Наслаждайся каждым моментом любви и счастья, Джорджина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану подарил Родригес кольцо за 786 тыс долларов.