Кріштіану Роналду та Джорджина Родріґес влаштували вечірку у весільному стилі – ЗМІ

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду та його друга половинка Джорджина Родріґес влаштували шикарну вечірку, нібито приурочену до їхнього майбутнього весілля.

Як повідомляє видання The Sun, на урочистий захід було запрошено близько 20 найближчих друзів пари. Вони жартували та сміялися, сидячи за одним довгим столом, і насолоджувалися виступом музикантів. Їхня компанія випивала й танцювала до глибокої ночі в приміщенні, усипаному пелюстками троянд.

Пізніше Роналду опублікував на своїй сторінці в Instagram 4-хвилинне відео, підписавши його словами: "Життя є кращим з людиною, яку кохаєш. Насолоджуйся кожним моментом любові та щастя, Джорджино".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кріштіану подарував Родріґес перстень за 786 тис. доларів.