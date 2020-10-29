Кріштіану Роналду та Джорджина Родріґес влаштували вечірку у весільному стилі – ЗМІ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Роздягальня
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Джорджина Родріґес і Кріштіану Роналду

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду та його друга половинка Джорджина Родріґес влаштували шикарну вечірку, нібито приурочену до їхнього майбутнього весілля.

Як повідомляє видання The Sun, на урочистий захід було запрошено близько 20 найближчих друзів пари. Вони жартували та сміялися, сидячи за одним довгим столом, і насолоджувалися виступом музикантів. Їхня компанія випивала й танцювала до глибокої ночі в приміщенні, усипаному пелюстками троянд.

Джорджина Родріґес у червоній сукні
Джорджина Родріґес робить фото
Один із музикантів, запрошених на вечірку
Роналду сміється з келихом вина в руках
Роналду на танцювальному майданчику
Романтичний момент Роналду і Родріґес

Пізніше Роналду опублікував на своїй сторінці в Instagram 4-хвилинне відео, підписавши його словами: "Життя є кращим з людиною, яку кохаєш. Насолоджуйся кожним моментом любові та щастя, Джорджино".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кріштіану подарував Родріґес перстень за 786 тис. доларів.

Кріштіану РоналдуДжорджина Родрiгес