Кравець розповів, як не встиг розлучитися з дружиною

Український нападник "Коньяспора" Артем Кравець розповів, що не встиг розлучитися з дружиною Анною через карантин.

В інтерв'ю на Instagram-каналі телеканалів "Футбол" гравець зізнався, що за останні кілька місяців їм вдалося налагодити та зберегти стосунки.

"Дивіться, у нас була своя історія, на яку вплинули відстань і карантин. Десь не зовсім розуміли один одного на відстані. На даному етапі у нас хороші стосунки. У нас сім'я, діти. Ми не думаємо про розлучення. Все з'ясували і зараз думаємо тільки про те, щоб зберегти стосунки, розвивати їх. Зараз все відмінно, Слава Богу! Ми не встигли розлучитися через карантин, але після нього все налагодилося", – розповів Кравець.

Пара познайомилася в інтернеті в 2008 році. Шлюб уклали в 2010-му. Виховують двох дітей-близнят Влада та Івана, які народилися 25 листопада 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник "Коньяспора" заявив про розставання з дружиною Анною.