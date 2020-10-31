Найкраща футболістка світу одружується з олімпійською чемпіонкою. Фотофакт

Володарка жіночого "Золотого м'яча" 35-річна Меган Рапіно оголосила про майбутнє весілля з 40-річною чотирикратною олімпійською чемпіонкою з баскетболу Сью Берд.

Американка виклала відповідний знімок у соцмережах.

"Я гомосексуальна, Меган моя дівчина. Це не секрет для людей, які мене знають. Думаю, у людей є таке упередження, що якщо ви не говорите про це відкрито – значить, приховуєте. Для мене це ніколи не було правдою", – заявила Берд.

Меган Рапіно з Кубком світу ФІФА, Золотою бутсою і Золотим м'ячем після ЧС-2019

Сью Берд (зліва) і Меган Рапіно

Меган Рапіно робить пропозицію Сью Берд

Спортсменки познайомилися на Олімпіаді-2016 року в Ріо. Збірна США з баскетболу виграла "золото", а футбольна збірна Штатів вилетіла на стадії чвертьфіналу.

Раннє закінчення турніру дозволило Меган спостерігати за Сью на майданчику, а загальний агент познайомив дівчат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чемпіонки UFC у двох вагових категоріях Аманди Нуньєс і її дружини Ніни Ансарофф народилася дитина.

У вересні Нуньєс знялася топлес із вагітною Ансарофф. На кількох фото видно, як спортсменки сидять обнявшись у ліжку.